Погребняк вспомнил дебют за «Фулхэм» на фоне 14-летия со дня трансфера в стан «дачников»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выложил пост, посвящённый 14-летию со дня своего трансфера в клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм». 31 января 2012 года российский форвард перебрался в Лондон из «Штутгарта» на правах аренды до конца сезона-2011/2012.

«Фулхэм». Сегодня (пост был опубликован 31 января. — Прим. «Чемпионата») — ровно 14 лет с момента моей аренды в лондонский «Фулхэм». Первые дни в команде — это просто сказка. Уже через 12 дней игра в английском чемпионате! 11 февраля в первом матче я забил гол в ворота «Сток Сити», и стал первым российским футболистом, которому удалось отличиться в дебютном матче АПЛ. С самого детства мечтал играть в АПЛ, а тут ещё и такое начало. Тёплые и приятные воспоминания, как о городе, так и клубе, — они остаются в моей памяти по сей день», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 42 года. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал». В составе «Зенита» он стал чемпионом России (2007), а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Кроме того, форвард известен по выступлениям за «Тосно», московское «Динамо», «Томь», «Спартак», «Шинник», «Балтику» и «Химки», а также за «Фулхэм», «Рединг» и «Штутгарт» в Европе.

Материалы по теме Фото Погребняк дал совет футболистам РПЛ по поводу учебно-тренировочных сборов зимой и летом

Топ-5 легенд футбола: