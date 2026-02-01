Черданцев: сам матч так часто не вспоминают, как фразу «Я сейчас закончу вообще всё»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как люди реагируют, когда видят его.

— Когда люди узнают, как реагируют?

— Удивляются, не верят. Я-то не озираюсь по сторонам: посмотрели или нет? Но когда едем с женой, она всегда очень веселится, наблюдая за реакцией людей. Был эпизод на отдыхе: человек шёл по магазину и так на меня засмотрелся, что вошёл в стеклянный шкаф. К счастью, обошлось без травм. А реагируют обычно стандартно: «Это вы? А что, вы ездите на метро?» У любого публичного человека хейт в интернете и какие-то побасенки — это часть жизни. Я всё это оставил в прошлом. Предпочитаю ориентироваться на живых людей, и именно потому, что часто с ними контактирую. Я же на стадион не на самолёте прилетаю — хожу пешком, встречаюсь, общаюсь. После матча в другом городе я не прячусь в подвале, а иду в какое-то общественное заведение. Мне самому интересно поговорить, понять, что происходит «на местах». Помню, в Оренбурге еле спать ушёл. То одна компания подойдёт, то вторая, то пятая: «Ой, а расскажите…» Понятно, что в регионах людей из телевизора вживую видят редко, всем хочется пообщаться. Если это происходит максимально дружелюбно и позитивно, почему нет? Когда на улице или в метро говорят: «Спасибо большое, я вырос на ваших репортажах» — на душе становится невероятно тепло. Когда такое говорит взрослый мужик, иной раз внутренне удивляешься: ни хрена себе, а мне-то сколько лет тогда (улыбается)? С другой стороны, я достаточно рано начал комментировать, и с 2000-х успело вырасти поколение: тем, кому тогда было по 10-12 лет, сейчас по 30-35. Даже те, кто меня узнал по озвучке FIFA, уже в большинстве своём достаточно взрослые люди. Пару раз звучала фраза: «Спасибо за моё счастливое детство». Не скрою, было приятно.

— Чаще всего вспоминают «Я сейчас закончу вообще всё»?

— Конечно. Я до сих пор не понимаю этого феномена. Честно. Мне кажется, футбол так часто не вспоминают, как эту фразу. Думаю, только знаток сейчас в точности вспомнит, как развивались события в том матче, кто кому забивал в какой последовательности. У меня нет этому объяснения. Так, видимо, звёзды зажглись в тот день, — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Известную фразу «Я сейчас закончу всё» Черданцев сказал в четвертьфинальном матче между сборными России и Нидерландов на Евро-2008 после гола Дмитрия Торбинского на 112-й минуте матча.

Сегодня, 1 февраля, Георгию Черданцеву исполняется 55 лет.