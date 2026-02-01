В «Балтике» объяснили, почему Саусь перешёл в «Спартак», а не в ЦСКА, упомянув «Зенит»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян поделился подробностями, почему латераль Владислав Саусь перешёл в московский «Спартак», а не в столичный ЦСКА.

«Возможно, потому что у «Зенита» был процент с последующей продажи Сауся (Владислав является воспитанником сине-бело-голубых. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, это было частью переговорных стратегий двух клубов. И я так понимаю, не было достигнуто договорённостей между командами, поэтому не перешёл. Исходя из того, что мы продали Сауся в «Спартак», для нас это было более выгодное предложение, чем от ЦСКА, учитывая суммы, которые армейцы были готовы предложить за Сауся», — сказал Маргарян в интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.