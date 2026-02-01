«Есть некие правила игры». В «Балтике» рассказали о реакции Талалаева на уход Сауся

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о реакции главного тренера калининградцев Андрея Талалаева на трансфер латераля Владислава Сауся в московский «Спартак» этой зимой.

«Любой тренер не хотел, чтобы игроки уходили из его команды, особенно основные. Но есть некие правила игры, некая реальность и мы понимаем, если поступает предложение и игрок хочет уйти, он заинтересован по крайней мере в этом, и клуб видит в этом выгодную сделку, мы понимаем, почему бы этого не сделать», — сказал Маргарян в интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

