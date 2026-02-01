Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» высказался о разгромной победе над «Ренном», где Головин сделал передачу

Тренер «Монако» высказался о разгромной победе над «Ренном», где Головин сделал передачу
Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал разгромную победу команды в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (4:0). В этой встрече российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Фати – 33'     2:0 Аклиуш – 50'     3:0 Кулибали – 60'     4:0 Идумбо-Музамбо – 89'    

«Да, я ждал именно таких матчей, потому что важно сочетать надёжную игру в обороне с большим количеством забитых мячей. Все аспекты нашей игры позволили завершить встречу с высокой уверенностью, и это позитивный сигнал на будущее. Когда побеждаешь, всё, конечно, становится легче, но главное чувствуется, что в команде постепенно формируется правильный менталитет», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

На данный момент «Монако» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 27 очков.

Материалы по теме
Самый смешной ассист в карьере Головина. Он даже не пытался сделать пас!
Самый смешной ассист в карьере Головина. Он даже не пытался сделать пас!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android