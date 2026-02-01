Тренер «Монако» высказался о разгромной победе над «Ренном», где Головин сделал передачу

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал разгромную победу команды в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (4:0). В этой встрече российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей.

«Да, я ждал именно таких матчей, потому что важно сочетать надёжную игру в обороне с большим количеством забитых мячей. Все аспекты нашей игры позволили завершить встречу с высокой уверенностью, и это позитивный сигнал на будущее. Когда побеждаешь, всё, конечно, становится легче, но главное чувствуется, что в команде постепенно формируется правильный менталитет», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

На данный момент «Монако» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 27 очков.