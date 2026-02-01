Тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей в матче с «Гамбургом» в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Гамбургом» (2:2).

«Лёгких матчей не бывает. Мы понимали, что сегодня нас ждёт сложная выездная игра, потому что простых соперников не существует. В ходе матча было очень много пауз, так что в концовке спокойно можно было добавлять ещё минут 25. Это было не лучшее наше выступление, но хороший матч Бундеслиги, потому что обе команды показали высокий уровень интенсивности. Мои ребята сегодня бились, и я никому не позволю это обесценивать. За последние 20 дней мы провели семь матчей. В итоге это ничья, а не поражение. А дальше мы сделаем то, что делаем всегда, — покажем реакцию на поле», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После этой игры «Бавария» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу.