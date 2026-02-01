Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей в матче с «Гамбургом» в Бундеслиге

Тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей в матче с «Гамбургом» в Бундеслиге
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Гамбургом» (2:2).

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Виейра – 34'     1:1 Кейн – 42'     1:2 Диас – 46'     2:2 Вушкович – 53'    

«Лёгких матчей не бывает. Мы понимали, что сегодня нас ждёт сложная выездная игра, потому что простых соперников не существует. В ходе матча было очень много пауз, так что в концовке спокойно можно было добавлять ещё минут 25. Это было не лучшее наше выступление, но хороший матч Бундеслиги, потому что обе команды показали высокий уровень интенсивности. Мои ребята сегодня бились, и я никому не позволю это обесценивать. За последние 20 дней мы провели семь матчей. В итоге это ничья, а не поражение. А дальше мы сделаем то, что делаем всегда, — покажем реакцию на поле», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После этой игры «Бавария» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу.

«Бавария» не смогла одержать победу в матче 20-го тура Бундеслиги с «Гамбургом»
