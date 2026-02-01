Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наджма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен характер травмы форварда мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота

Стал известен характер травмы форварда мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота
Комментарии

Обследование форварда мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота не выявило переломов и гематом головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

Напомним, норвежский нападающий получил удар во время матча 22-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте» (0:0), в результате которого у него образовалась резаная рана в левой лобно-теменной области. Сёрлот вернётся в Мадрид вместе с командой и будет находиться под наблюдением до полного выздоровления.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Сёрлот провёл в этом сезоне за клуб 29 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Атлетико» не смог обыграть «Леванте», находящийся в зоне вылета, в матче Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android