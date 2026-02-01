Стал известен характер травмы форварда мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота

Обследование форварда мадридского «Атлетико» Александра Сёрлота не выявило переломов и гематом головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, норвежский нападающий получил удар во время матча 22-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте» (0:0), в результате которого у него образовалась резаная рана в левой лобно-теменной области. Сёрлот вернётся в Мадрид вместе с командой и будет находиться под наблюдением до полного выздоровления.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Сёрлот провёл в этом сезоне за клуб 29 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.