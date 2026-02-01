Скидки
Аль-Иттихад — Аль-Наджма. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Mirror назвал английский клуб, который может возглавить экс-тренер «Челси» Мареска

«Лестер» связался с бывшим главным тренером Энцо Мареской с целью обсудить его возвращение в команду. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на текущий момент «лисы» назначили Энди Кинга временным тренером, но хотели бы, чтобы Мареска возглавил команду по краткосрочному контракту до конца сезона. В «Лестере» понимают, что итальянского специалиста связывают с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», поэтому не собираются предлагать ему долгосрочный контракт.

45-летний специалист возглавлял «Лестер» с 2023 по 2024 год. Под его руководством «лисы» выиграли Чемпионшип и вышли в АПЛ. На текущий момент «Лестер» также играет в Чемпионшипе, где занимает 16-е место. С 2024 по 2026 год Мареска тренировал «Челси».

