Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал победу над «Ньюкаслом» в матче 24-го тура АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» в матче 24-го тура АПЛ, завершившемся со счётом 4:1.

«В первые 25-30 минут у нас была сложная игра, и мы проигрывали 0:1, но много говорилось о шуме вокруг клуба — я думаю, болельщики «Ливерпуля» показали, что мы подразумеваем под шумом. Болельщики действительно помогли нам, и за 15 минут до перерыва это было отличное сочетание: игроки показали то, что показывали, а болельщики были очень громкими. К перерыву мы внезапно повели 2:1, а во втором тайме у нас было более чем достаточно шансов, чтобы довести счёт до 3:1, но в итоге 4:1 — это отличная победа для нас», — приводит слова Слота NBC Sports.

После 24 туров «Ливерпуль» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, у команды 39 очков.