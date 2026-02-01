Скидки
Аль-Иттихад — Аль-Наджма. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Георгий Черданцев объяснил резко возросшую популярность падела

Комментарии

Футбольный комментатор Георгий Черданцев объяснил популярность падела, а также поделился воспоминаниями, как играл с экс-защитником московского ЦСКА Кириллом Набабкиным.

«Не думаю, что это мода. Это действительно очень подходящая тема для тех, кто хочет заниматься игровым видом спорта. Во-первых, это компания — ты же не можешь играть в одиночку. Во-вторых, требуется меньше народа, чем в футболе. Чтобы покатать мячик, желательно собрать человек 10-12. Это довольно сложно. Для игры в падел достаточно найти трёх друзей или подруг. Еще большой плюс в том, что можно привлекать к игре коллег-девушек. В футбол, например, с сотрудницами по работе не сыграешь, а в падел запросто. Кроме того, падел — это коммуникация, ты общаешься с другими людьми. В футболе так не поболтаешь: твой товарищ может стоять где-то далеко в воротах. Плюс в паделе очень низкий порог входа.

Если ты деревянный Буратино, тебе и тут будет тяжело. Но если твоё тело в принципе имеет какое-то представление о спорте, у тебя и в паделе получится практически сразу. Помню, играли против Набабкина и ещё кого-то из футболистов. Он ещё не закончил, в ЦСКА числился. Они нас обыграли, и Набабкин был в полном порядке. Я потом спросил: «Кирилл, сколько уже занимаешься паделом?» Ответ меня ошарашил: «Нисколько. Ракетку первый раз в жизни в руки взял». У футболистов это чувство мяча, отскока особенно развито, а руками в любую игру проще играть, чем ногами. Поэтому все футбики очень хорошо играют в падел. Чем ещё хороша эта игра, возраст и пол здесь вообще ничего не решают. Это один из немногих видов, где физическая сила не имеет значения. Важнее техника, понимание игры, предвидение ситуации. В футболе у ветеранов условной сборной СССР заведомо не будет шансов против 20-летних выпускников какой-нибудь академии. Молодые тупо перебегают «старичков». А здесь далеко не факт, что пара 20-летних обыграет 60-летних. Это огромный плюс падела. Шикарная игра! Но очень дорогая, к сожалению», — ответил Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

