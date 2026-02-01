«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: во сколько начало матча 24-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Скидки
Аль-Иттихад — Аль-Наджма. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити: во сколько начало матча 24-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Игра не будет официально показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
После 23 туров английской Премьер-лиги «шпоры» набрали 28 очков и занимают 14-е место. «Горожане» заработали 46 очков и располагаются на второй строчке.

В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался перед игрой с «Манчестер Сити»

Самые большие стадионы мира:

