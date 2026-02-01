Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот оценил игру Флориана Вирца после матча АПЛ с «Ньюкаслом»

Комментарии

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высоко оценил игру полузащитника Флориана Вирца после победы своей команды над «Ньюкаслом» со счётом 4:1 в матче 24-го тура АПЛ. Вирц стал одним из ключевых игроков, отметившись голом и результативной передачей.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 36'     1:1 Экитике – 41'     2:1 Экитике – 43'     3:1 Вирц – 67'     4:1 Конате – 90+3'    

«В начале сезона у него были моменты, которые не приводили к голам и передачам, сейчас его показатели, конечно, намного лучше, но самое большое улучшение, которое я вижу, — это его работа без мяча. Его работоспособность без мяча, то, как он прессингует, как он играет в единоборствах, — на мой взгляд, это значительно улучшилось, и это целиком его заслуга. Он очень много работает над этим. Думаю, мы все это видели с самого начала, но сейчас мы видим это ещё сильнее, потому что у него есть голы и результативные передачи», — приводит слова Слота NBC Sports.

После 24 туров «Ливерпуль» занимает пятую строчку турнирной таблицы АПЛ с 39 очками.

