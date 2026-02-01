Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наджма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов рассказал, что ему понравилось в игре «Локомотива» в победном матче с «Ноа»

Галактионов рассказал, что ему понравилось в игре «Локомотива» в победном матче с «Ноа»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре команды в товарищеском матче с «Ноа», в котором железнодорожники победили со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Морозов – 7'     2:0 Комличенко – 37'    

«Рабочее настроение. Ребята получают хороший объём, несмотря на непростое функциональное состояние. Идёт большая работа. Сегодня мы увидели матч с сильным соперником: прошлогодний чемпион, участник Лиги конференций на сегодняшний день. Хороший подбор игроков, другие скорости — это то, что нам было необходимо.

Нам очень понравилась вовлечённость в игру наших ребят, их отношение к делу. Были и ошибки, которые надо будет поправить. В то же время мы видим, что на фоне нагрузок и работы, направленность которой меняется, добавляется больше интенсивности. Объёмы немного другие, но больше работа взрывная, скоростно-силовая; мощность, быстрота принятия решений. Разное затрагивается. Мы сегодня увидели часть подготовительного этапа. Процесс продолжается», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

В следующем матче 5 февраля «Локомотив» встретится с екатеринбургским «Уралом». В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».

Материалы по теме
Монтес провёл беседу с Галактионовым, защитник не выдвигал ультиматумов — источник

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android