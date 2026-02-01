Галактионов рассказал, что ему понравилось в игре «Локомотива» в победном матче с «Ноа»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре команды в товарищеском матче с «Ноа», в котором железнодорожники победили со счётом 2:0.

«Рабочее настроение. Ребята получают хороший объём, несмотря на непростое функциональное состояние. Идёт большая работа. Сегодня мы увидели матч с сильным соперником: прошлогодний чемпион, участник Лиги конференций на сегодняшний день. Хороший подбор игроков, другие скорости — это то, что нам было необходимо.

Нам очень понравилась вовлечённость в игру наших ребят, их отношение к делу. Были и ошибки, которые надо будет поправить. В то же время мы видим, что на фоне нагрузок и работы, направленность которой меняется, добавляется больше интенсивности. Объёмы немного другие, но больше работа взрывная, скоростно-силовая; мощность, быстрота принятия решений. Разное затрагивается. Мы сегодня увидели часть подготовительного этапа. Процесс продолжается», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

В следующем матче 5 февраля «Локомотив» встретится с екатеринбургским «Уралом». В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».

