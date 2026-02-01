«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: онлайн-трансляция игры 24-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 туров английской Премьер-лиги «шпоры» набрали 28 очков и занимают 14-е место. «Горожане» заработали 46 очков и располагаются на второй строчке.

В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).

