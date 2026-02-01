«Реал» М — «Райо Вальекано»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Ла Лиги начнётся в 16:00

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между клубами мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 21 тура испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 51 очко и занимают второе место. «Пчёлы» заработали 22 очка и располагаются на 16-й строчке.

В 23-м туре «Реал» встретится с «Валенсией» (8 февраля), а «Райо Вальекано» — с «Овьедо» (7 февраля).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: