Комментатор Черданцев планирует выпустить третью книгу

Футбольный комментатор Георгий Черданцев планирует выпустить третью книгу. Ранее журналист написал «Истории чемпионатов мира» и «Азбуку футбола».

— Эфиров как таковых нет, но забот всё равно хватает. Есть общественные дела, домашние, встречи. Спорту можешь больше времени посвятить. Потом у меня сын заканчивает школу — важный год. Есть возможность больше внимания уделить ему. По сути, день проходит очень быстро. Читаю, когда свободное время появляется. Я и сам очередную книжку делаю. Правда, сейчас пропало творческое вдохновение. Осенью 100 страниц с лёту написал, а потом как-то зависло. Параллельно для переиздания «Историй чемпионатов мира» обложкой занимаюсь, фотографиями.

— О чём будет новая книга?
— Как ни странно, о футболе (смеётся). Мне бы хотелось написать роман, но столько хорошего уже написано. А на что-то «посерьёзнее «Фауста» Гёте», как говорилось в одном произведении, я не замахиваюсь. Да и издатель говорит: если я напишу что-то не про футбол, это будет сложно продавать. В теории я могу написать любовный роман, но вряд ли его кто-то будет читать. Аудитория ждёт другого. Мне предложили написать о футболе, который я видел. А видел я много: с 1977 года смотрю зрителем и уже почти 30 лет работаю в этой сфере. Я много с кем общался. Вот у вас книжка стоит — Никита Палыч Симонян. А мы с ним были знакомы. Или Анчелотти — с ним ещё в 1997 году пересекались, когда Карло «Парму» тренировал. С матчами, которые я прокомментировал, тоже связана масса историй. Если всё это систематизировать, получится нечто вроде энциклопедии.

Я не хочу писать о себе — скорее, рассказать о событиях и людях сквозь призму своего восприятия. Сейчас же любят тему СССР 2.0. Сериалы снимают о 1980-90-х. Думаю, молодой аудитории будет интересно, как тогда играли в футбол, какими мячами, где бутсы доставали и т. д. По первым страницам, которые набросал, кажется, что читать можно. Пока собираю фактуру, а редактировать буду потом», — поделился Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

