Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал победу над «Эльче» в 22-м туре Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды над «Эльче» со счётом 3:1 в 22-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6'     1:1 Родригес – 29'     1:2 Ф. Торрес – 40'     1:3 Рашфорд – 72'    

«Мне очень понравилось начало матча. У нас было много возможностей, и мы их упустили, но главное — это три очка. Мы провели отличную игру, хотя, забив больше голов, я бы смог более эффективно распределить игровое время, учитывая другие матчи.

«[Ламин Ямаль] прогрессирует, он вышел на новый уровень. Он очень важен для нас, я всегда говорю о команде, но, возможно, сегодня он выделялся больше остальных. Мне нравится видеть, как он создаёт моменты, это здорово», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

После 22 туров Ла Лиги «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 55 очками.

Комментарии
