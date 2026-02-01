Георгий Черданцев: операция спасла мне ногу

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о полученной в юности травме колена, которая напоминает о себе всю жизнь.

— Вчера после турнира я еле-еле дополз до дома. Сегодня утром встал — ноги деревянные, колено ноет. Но, видишь, кое-как до тебя доковылял (улыбается). Почти всю жизнь — через не могу.

— Значит, операция, на которой когда-то настоял доктор Орджоникидзе, только частично решила проблему?

— Она спасла мне ногу! Сан Саныч Балакирев, великий хирург, сказал после операции: «Я такого отвратительного колена не видел даже у профессиональных спортсменов». Там было уничтожено просто всё!

В 18 лет я получил травму и не стал делать операцию. Просто испугался. Тогда же ни артроскопов, ни прочего современного оборудования не было. Обычным ножом резали колено и ковыряли там, чуть не вилкой. Как оно потом срастётся, никто понятия не имел. Нормальной реабилитации не существовало. Посоветовались с родителями и решили не рисковать. Я же не профессиональный спортсмен. И я с этим коленом ходил — мало того, добивал его.

Всё время играл в футбол, как заводной. На первом-втором курсе МГУ у меня внезапно раскрылись чакры и я вдруг осознал, что в спортивной школе «Спартака» неплохо научился играть. С поля просто не уходил! Играл за все факультеты — за географов, журналистов, за свой филфак, естественно. Через два матча на третий у меня случался рецидив. Ребята уже знали: если Юра с дикими воплями упал, нужно вправить ему вылетевшее колено обратно. Встал — дальше пошёл. К этому привыкаешь, но суставу от этого не легче. Я его добивал. В итоге дорвал всё, что можно было. Суставные кости были в нулину стёрты. Доктор Балакирев потому и сказал: «Ходить будешь — про футбол забудь». Это было в 2004 году. Но я, конечно, про футбол не забыл (улыбается)», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.