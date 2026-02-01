«Я бы тоже нас освистал». Росеньор — о реакции болельщиков «Челси» на игру с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о болельщиках «синих», освиставших команду после первого тайма матча 24-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:2). После первой половины игры «Челси» уступал со счётом 0:2, во втором тайме «синие» забили три безответных мяча.
«Должен сказать, болельщики были великолепны во втором тайме. В первом тайме я бы тоже нас освистал. Наша игра была далека от необходимого уровня.
Я надеюсь, со временем болельщики скажут, что это [назначение Росеньора] было лучшее решение, которое когда-либо принимал клуб. Не могу зацикливаться на подобном. Они хотят выигрывать трофеи. Я тоже этого хочу. Шесть побед в семи играх — это неплохое начало», — приводит слова Росеньора Goal.
После 24 матчей АПЛ «Челси» набрал 40 очков и занимает четвёртое место.
Самые дорогие футболисты:
- 1 февраля 2026
-
10:30
-
10:21
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:00
-
08:25
-
08:00
-
07:49
-
06:22
-
04:49
-
04:15
-
04:08
-
03:42
-
03:27
-
01:51
-
01:07
-
00:59
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:39
-
00:30
-
00:29
-
00:16
- 31 января 2026
-
23:46
-
23:45
-
23:43