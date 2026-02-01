«Я бы тоже нас освистал». Росеньор — о реакции болельщиков «Челси» на игру с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о болельщиках «синих», освиставших команду после первого тайма матча 24-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:2). После первой половины игры «Челси» уступал со счётом 0:2, во втором тайме «синие» забили три безответных мяча.

«Должен сказать, болельщики были великолепны во втором тайме. В первом тайме я бы тоже нас освистал. Наша игра была далека от необходимого уровня.

Я надеюсь, со временем болельщики скажут, что это [назначение Росеньора] было лучшее решение, которое когда-либо принимал клуб. Не могу зацикливаться на подобном. Они хотят выигрывать трофеи. Я тоже этого хочу. Шесть побед в семи играх — это неплохое начало», — приводит слова Росеньора Goal.

После 24 матчей АПЛ «Челси» набрал 40 очков и занимает четвёртое место.

Самые дорогие футболисты: