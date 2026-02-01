Скидки
Георгий Черданцев: транспортная система Москвы — лучшая в мире, просто идеальная

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как передвигается по Москве.

«Недавно на одном квесте был вопрос: «Сколько стоит проезд в метро?» Правильно ответили только я и ещё один человек. Ведущий удивился: «Ты что, ездишь на метро?» Кто-то из футболистов три года не спускался в подземку, а я езжу в метро регулярно. Я был во всех крупнейших европейских городах, в Америке, недавно из Токио вернулся, и могу утверждать, что транспортная система Москвы — лучшая в мире, просто идеальная. Глупо не пользоваться.

Если мне нужно приехать из точки А в точку Б в хорошую погоду, обычно использую велосипед, самокат или метро. На работу часто так езжу. На машину сажусь, когда нужное место находится далеко от метро или вообще за городом. Или когда вещей много. А на работе студийные костюмы в гримёрке висят, поэтому на эфир еду налегке: шорты, майку надел, на велик сел — и погнал. На «Динамо» всегда добираюсь только на метро. С ЦСКА на машине выехать вообще невозможно, а на метро — четыре остановки и я дома. Очень удобно», — сказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

