«Нам достался король». Моуринью — о жеребьёвке ЛЧ, где «Бенфика» сыграет с «Реалом»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отреагировал на жеребьёвку раунда плей-офф Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с мадридским «Реалом».

«У нас было всего два варианта: «Реал» или «Интер». Выбор был невелик. Нам достался король. На днях, когда футболист «Реала» предложил мне свою футболку после матча, я в шутку показал игрокам «Бенфики» эмблему, которую «сливочные» носят на рукаве. Их [трофеев Лиги чемпионов] 15 штук… Они — короли.

Это не просто история. Нам предстоит сыграть, безусловно, с главным претендентом на победу в турнире. Но до этого у нас ещё три матча, и именно на них мы должны сосредоточиться», — приводит слова Моуринью Marca.

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» победила «Реал» со счётом 4:2. Первая встреча команд в раунде плей-офф состоится 17 февраля, ответная — 25 февраля.

