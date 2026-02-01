Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наджма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета может быть уволен, если «Арсенал» не выиграет Премьер-лигу — Give me Sport

Артета может быть уволен, если «Арсенал» не выиграет Премьер-лигу — Give me Sport
Комментарии

Руководство «Арсенала» приняло жёсткое решение в отношении будущего Микеля Артеты. Лондонский клуб готов расстаться с тренером, если команда не станет чемпионом Премьер-лиги в текущем сезоне. По информации ресурса Give me Sport, клуб считает такой ультиматум оправданным. С учётом состава, ресурсов и текущего положения в турнирной таблице всё, что меньше титула, является неприемлемым.

Несмотря на то что «Арсенал» занимает первое место в лиге, последние результаты вызывают беспокойство. В последних четырёх турах команда одержала только одну победу: ничьи с «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест», а также домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3 значительно усилили давление на коллектив.

31 января «Арсенал» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу с 53 очками после 24 игр.

Материалы по теме
Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Лидс Юнайтед» в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android