Артета может быть уволен, если «Арсенал» не выиграет Премьер-лигу — Give me Sport

Руководство «Арсенала» приняло жёсткое решение в отношении будущего Микеля Артеты. Лондонский клуб готов расстаться с тренером, если команда не станет чемпионом Премьер-лиги в текущем сезоне. По информации ресурса Give me Sport, клуб считает такой ультиматум оправданным. С учётом состава, ресурсов и текущего положения в турнирной таблице всё, что меньше титула, является неприемлемым.

Несмотря на то что «Арсенал» занимает первое место в лиге, последние результаты вызывают беспокойство. В последних четырёх турах команда одержала только одну победу: ничьи с «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест», а также домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3 значительно усилили давление на коллектив.

31 января «Арсенал» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу с 53 очками после 24 игр.