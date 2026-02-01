Черданцев: Наташа Королёва — фанатка футбола, и таких людей в стране масса

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о своей узнаваемости, а также поделился историей о встрече с певицей Наташей Королёвой.

— Не надоедает такое внимание — условно, в баре или ресторане?

— Я тебя умоляю. Во-первых, я не хожу по барам, тем более — в Москве. Вот был день рождения «Чемпионата» в «Лужниках», где все свои, — конечно, я пришёл. А так нарочито веселиться нет настроения — не то время. В других городах куда-то захожу перевести дух, просто потому что глупо идти сразу после матча в гостиницу. Я не такая суперзвезда, чтобы ходить в тёмных очках и натягивать кепку на нос. Есть определённая аудитория, которая интересуется футболом, и она значительно шире, чем принято считать. О некоторых людях и подумать такое сложно, а они тоже оказываются в теме.

На каком-то мероприятии пела Наташа Королёва. Лично мы не были знакомы. Она сама подошла: «Георгий, а я вас слушаю». Выяснилось, что она фанатка футбола, смотрит матчи. И таких людей масса. Просто их об этом не спрашивают, а они и не говорят. Понятно, что фанаты футбола — это отдельная каста, люди, которые 24 часа в сутки болеют за любимую команду и знают турнирную таблицу. Но есть огромное — просто огромное! — количество людей, которые не интересуются РПЛ и европейскими чемпионатами, но в целом следят за футболом: болеют за условную «Барселону» и смотрят Лигу чемпионов. Или не пропускают чемпионаты мира и Европы. Или играют в FIFA — такая категория тоже есть. Одна дама мне выдала: «Георгий, вы живёте у меня в квартире». Я вздрогнул: что происходит? Оказалось, она мой голос слышит дома с утра до вечера, потому что её дети рубятся в приставку. Уже так привыкла, что и засыпает под него (смеётся). В то же время я не могу себя назвать таким суперузнаваемым, как, допустим, Таш Саркисян в зените славы Comedy Club.

— А что с ним было?

— Когда мы с ним шли по Невскому проспекту, оборачивались все! Не на меня, естественно, а на него. Это было очень круто.

Поэтому я отнюдь не преувеличиваю свою узнаваемость. И честно скажу, мне достаточно того, что есть. Я знаю людей, которые вообще никуда не могут высунуть нос, особенно в наше время. Это 20 лет назад, когда не было ни смартфонов, ни интернета, ты мог позволить себе практически всё что угодно и при этом оставаться в тени. Сейчас, когда ни от кого и нигде не скрыться, быть суперпопулярным гораздо сложнее. Безусловно, в этом есть и плюсы, но минусов тоже достаточно много», — заявил Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.