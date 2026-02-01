Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Манчестер Сити: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 2-й тур, 23 августа 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:2;
АПЛ, 27-й тур, 26 февраля 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:1;
АПЛ, 12-й тур, 23 ноября 2024 года, «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 0:4;
Кубок Англии, 1/8 финала, 30 октября 2024 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2:1;
АПЛ, 34-й тур, 14 мая 2024 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:2.

С историей личных встреч «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Это переходный год». Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк — о 14-м месте в таблице АПЛ

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android