«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 2-й тур, 23 августа 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:2;

АПЛ, 27-й тур, 26 февраля 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:1;

АПЛ, 12-й тур, 23 ноября 2024 года, «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 0:4;

Кубок Англии, 1/8 финала, 30 октября 2024 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2:1;

АПЛ, 34-й тур, 14 мая 2024 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:2.

С историей личных встреч «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

