Черданцев: встреча с Хэтфилдом произвела даже большее впечатление, чем игра с Черенковым

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своей любви к группе Metallica, а также поделился воспоминаниями о встрече с рок-музыкантом Джеймсом Хэтфилдом.

«Музыка всегда была рядом со мной. Metallica появилась в качестве альтернативы. Мой подростковый возраст пришёлся на 1980-е годы, когда появился стиль New Wave. Часть моего класса слушала Wham!, Duran Duran, Depeche Mode. А у моего товарища родители работали за границей, и он летом привозил оттуда запрещённую в Советском Союзе музыку, в частности всяческий рок, и делился записями со мной. Я это слушал на портативном однокассетном магнитофончике с совершенно жутким звуком. В 1985 году он мне притащил очередную кассету: «Послушай. Тут на одной стороне старый альбом AC/DC, а на другой — Metallica, четвёртая по тяжести группа». Я удивился: «В каком смысле? Кто их взвешивал?» Пришёл домой, включил — и звук песни Fight Fire With Fire отправил меня куда-то в космос. Я никогда в жизни такого не слышал! А потом выяснилось, что ребята в команде тоже слушают Metallica, и она стала главной группой на сборах, в раздевалке. Альбом Master of Puppets мы уже ждали и слушали вместе с одноклубниками. Так это прицепилось и осталось на всю жизнь. Не могу сказать, что слушаю Metallica каждый день. Отнюдь, у меня очень разнообразный плейлист. Я не делю музыку на жанры. Бывает музыка, которая нравится или не нравится, заходит или нет. Это может быть всё что угодно. Я не очень люблю классику и джаз, но при этом с удовольствием слушаю джаз-рок. А Metallica — это «плейлист детства». Она туда попала и осталась навсегда.

Фото: из личного архива Георгия Черданцева

Я хотел, чтобы сын вживую увидел то, чем интересуется папа и о чём я в его возрасте не мог и мечтать. Молодому поколению это очень сложно понять. А в нашем детстве мы отчётливо понимали, что этих людей с плакатов ты не увидишь ни-ког-да. Они были для нас волшебными людьми — вроде героев комиксов или «Звёздных войн». Когда появились первые записи, кривые видео, мы обнаружили, что они, оказывается, живые. Эта трансформация, за которой я наблюдал, оказалась одним из самых потрясающих жизненных опытов. А когда я выиграл Meet & Greet и увидел Хэтфилда вживую, это произвело на меня большее впечатление, чем выход на поле с Черенковым. Его-то я видел хотя бы с трибуны, а тут живой Хэтфилд идёт. Я обалдел», — вспомнил Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.