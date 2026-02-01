Скидки
«За что Кейн получил жёлтую?» Компани эмоционально высказался о судействе в Бундеслиге

Тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о судействе в матче 20-го тура Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Гамбургом», завершившемся вничью — 2:2.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Виейра – 34'     1:1 Кейн – 42'     1:2 Диас – 46'     2:2 Вушкович – 53'    

«Когда судья добавляет 15 минут дополнительного времени [шесть в первом тайме, девять во втором], значит, в игре что-то произошло. Я никогда не говорил об арбитрах с тех пор, как приехал сюда. Но когда появляется такое дополнительное время, понимаешь, что на игру повлияли не только 22 игрока, но и другие люди.

За что Гарри Кейн получил жёлтую карточку? Защитник поскользнулся, и судья показал Кейну жёлтую карточку. Правда, я был эмоционален, просто потому что очевидные и простые ситуации были осложнены [арбитром]. Я уже боролся за выживание и знаю, как это работает. Ребята сыграли семь матчей за 20 дней. Сегодня мы сыграли вничью, не проиграли, но всё равно жаль», — приводит слова Компани Goal.

После этой игры «Бавария» с 51 очком продолжает возглавлять турнирную таблицу немецкого чемпионата.

