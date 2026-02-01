Георгий Черданцев: когда я взвизгнул, Шмаров за голову схватился

Футбольный комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему перестал играть в футбол.

«Я пробовал, пока года три назад не порвал икроножную в манеже. Без разминки побежал играть — идиот! Когда я взвизгнул, Валера Шмаров за голову схватился и сразу потащил меня на лавку: «Всё, капец, срочно езжай на МРТ». Я думал, знаю, что такое больно. Оказалось — нет. Нога посинела от бедра до щиколотки. Оторвалось 60 процентов ткани. Три недели ходить вообще не мог. Любое движение, соприкосновение с полом даже на костылях вызывало нечеловеческую боль.

Еле-еле всё это зажило кое-как, ходил на процедуры. Но всё равно несло на поле! Помчался. Опять плохо размялся — теперь икроножную дёрнул на другой ноге. Ушёл с поля на 15-й минуте и закончил. Мне один известный футбольный человек когда-то сказал: «После 50 надо заканчивать. Футбол — для молодых», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.