Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

В «Реале» признают отставание команды от тенденций современного футбола — AS

В мадридском «Реале» признают, что команда нуждается в определённых изменениях. При этом в «Королевском клубе» стараются избегать понятия «чистка состава». Об этом сообщает AS.

По информации источника, после проведённого анализа «сливочные» признают, что команде нужны новые лица — игроки, обладающие качествами, необходимыми в современном футболе. В «Реале» понимают, что команда уже полтора сезона отстаёт от требований, актуальных сейчас. В качестве основных позиций для усиления называются центральный защитник и полузащитник. Указанные позиции больше всего беспокоят руководство «Королевского клуба».

