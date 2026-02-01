В «Реале» признают отставание команды от тенденций современного футбола — AS

В мадридском «Реале» признают, что команда нуждается в определённых изменениях. При этом в «Королевском клубе» стараются избегать понятия «чистка состава». Об этом сообщает AS.

По информации источника, после проведённого анализа «сливочные» признают, что команде нужны новые лица — игроки, обладающие качествами, необходимыми в современном футболе. В «Реале» понимают, что команда уже полтора сезона отстаёт от требований, актуальных сейчас. В качестве основных позиций для усиления называются центральный защитник и полузащитник. Указанные позиции больше всего беспокоят руководство «Королевского клуба».

