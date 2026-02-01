«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ с 38 очками в 23 играх. «Челси» и «Ливерпуль», занимающие четвёртое и пятое место, опережают «МЮ» на одно и два очка, проведя на один матч больше. «Фулхэм» идёт седьмым с 34 очками в 23 встречах.