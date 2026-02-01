«Страсбург» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Страсбург» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 45 очков в 19 играх. Отставание от лидирующего «Ланса» при игре в запасе составляет одно очко. «Страсбург» располагается на седьмой строчке в Лиге 1. В активе команды 30 очков.