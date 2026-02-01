Скидки
Главная Футбол Новости

Симеоне прокомментировал ничью «Атлетико» с «Леванте» в матче 22-го тура Ла Лиги

Симеоне прокомментировал ничью «Атлетико» с «Леванте» в матче 22-го тура Ла Лиги
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итог матча с «Леванте» в 22-м туре Ла Лиги, завершившийся со счётом 0:0.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

«В первом тайме команда снова сыграла хорошо, мы контролировали игру и могли забить гол. Во втором тайме усталость от игр каждые три дня дала о себе знать, и это было не то же самое, что в первом; игра была более равной. Шансы были и у них, и у нас, но ни одна из команд не создала явных голевых моментов.

Нам не хватало игры. Первый тайм был не таким, как второй, и поэтому у нас было меньше возможностей забить. Я размышлял об игре, чтобы понять, какие изменения я могу внести. Это нормально для любого тренера, который оценивает ситуацию в перерыве», — приводит слова Симеоне Marca.

После 22 туров «Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 45 очками.

