Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS назвал двух футболистов, которых «Реал» может купить для обновления состава

AS назвал двух футболистов, которых «Реал» может купить для обновления состава
Комментарии

Мадридский «Реал» может отказаться от принципа не платить большие деньги за футболистов старше 20 лет, если их нельзя подписать в качестве свободных агентов, ради покупки полузащитника «ПСЖ» Витиньи. Однако у «сливочных» могут возникнуть трудности при ведении переговоров насчёт перехода португальского игрока. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент «Королевский клуб» отметил для себя нескольких молодых игроков, которых он мог бы подписать в будущем. Однако наибольшее внимание испанского гранда привлекает 20-летний центральный полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит.

Подчёркивается, что в «Реале» понимают необходимость усиления состава новыми игроками, соответствующими требованиям современного футбола.

Материалы по теме
В «Реале» признают отставание команды от тенденций современного футбола — AS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android