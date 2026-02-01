AS назвал двух футболистов, которых «Реал» может купить для обновления состава

Мадридский «Реал» может отказаться от принципа не платить большие деньги за футболистов старше 20 лет, если их нельзя подписать в качестве свободных агентов, ради покупки полузащитника «ПСЖ» Витиньи. Однако у «сливочных» могут возникнуть трудности при ведении переговоров насчёт перехода португальского игрока. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент «Королевский клуб» отметил для себя нескольких молодых игроков, которых он мог бы подписать в будущем. Однако наибольшее внимание испанского гранда привлекает 20-летний центральный полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит.

Подчёркивается, что в «Реале» понимают необходимость усиления состава новыми игроками, соответствующими требованиям современного футбола.

