«Ливерпуль» ведёт переговоры о подписании защитника сборной Нидерландов — Романо

«Ливерпуль» находится в переговорном процессе по подписанию правого защитника сборной Нидерландов Лютсхарела Гертрейды. На текущий момент 25-летний футболист «Лейпцига» играет за «Сандерленд» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мерсисайдцы стали проявлять интерес к Гертрейде, поскольку главный тренер «красных» Арне Слот знаком с защитником по работе в «Фейеноорде».

В нынешнем сезоне Гертрейда принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

За сборную Нидерландов Гертрейда провёл 19 матчей.

Материалы по теме Тренер «Ливерпуля» Слот оценил игру Флориана Вирца после матча АПЛ с «Ньюкаслом»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: