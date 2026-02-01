The Touchline: «ПСЖ» не будет продавать Витинью, интересующего «Реал». У игрока «нет цены»

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи видит в 25-летнем полузащитнике Витиньи центральную фигуру в проекте французского гранда. У португальского футболиста «нет цены», несмотря на интерес к нему со стороны мадридского «Реала».

Ранее испанская газета AS сообщила, что «сливочные» рассматривают вариант с покупкой Витиньи, но понимают, что возможны трудности при ведении переговоров с «ПСЖ».

Полузащитник перешёл в парижский клуб из «Порту» летом 2022 года. За этот период португалец принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Витиньи с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

