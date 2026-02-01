Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Touchline: «ПСЖ» не будет продавать Витинью, интересующего «Реал». У игрока «нет цены»

The Touchline: «ПСЖ» не будет продавать Витинью, интересующего «Реал». У игрока «нет цены»
Комментарии

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи видит в 25-летнем полузащитнике Витиньи центральную фигуру в проекте французского гранда. У португальского футболиста «нет цены», несмотря на интерес к нему со стороны мадридского «Реала».

Ранее испанская газета AS сообщила, что «сливочные» рассматривают вариант с покупкой Витиньи, но понимают, что возможны трудности при ведении переговоров с «ПСЖ».

Полузащитник перешёл в парижский клуб из «Порту» летом 2022 года. За этот период португалец принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Витиньи с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
AS назвал двух футболистов, которых «Реал» может купить для обновления состава

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android