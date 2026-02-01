Скидки
Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Победа «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» — первая для клуба в АПЛ в 2026 году

Комментарии

Победа «Ливерпуля» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4:1) стала для подопечных Арне Слота первой в календарном году. Команды играли в субботу, 31 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 36'     1:1 Экитике – 41'     2:1 Экитике – 43'     3:1 Вирц – 67'     4:1 Конате – 90+3'    

Всего за январь «Ливерпуль» провёл шесть встреч в чемпионате Англии, четыре раза сыграв вничью и потерпев одно поражение. В минувшем туре команда уступила «Борнмуту» (2:3). До этого «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1), «Арсеналом» (0:0), «Фулхэмом» (2:2) и «Лидсом» (0:0).

В 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет на своём поле «Манчестер Сити». Команды сыграют в воскресенье, 8 февраля.

