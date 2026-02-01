Скидки
Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойз. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» — единственный клуб Европы с шестью игроками, забившими 10+ голов в сезоне

Комментарии

После победы над «Эльче» со счётом 3:1 в 22-м туре Ла Лиги «Барселона» установила рекорд: шесть футболистов основного состава имеют двузначное количество голов во всех соревнованиях сезона. Данные приводит статистический портал OptaJose.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6'     1:1 Родригес – 29'     1:2 Ф. Торрес – 40'     1:3 Рашфорд – 72'    

В матче с «Эльче» отличились Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Маркус Рашфорд. Гол англичанина стал юбилейным в этом сезоне. На данный момент лучшими бомбардирами «Барселоны» являются: Ферран Торрес — 16 голов, Рафинья — 13 голов, Ламин Ямаль — 13 голов, Роберт Левандовски — 12 голов, Фермин Лопес — 10 голов и Маркус Рашфорд — 10 голов.

Это достижение не имеет аналогов среди клубов пяти ведущих европейских лиг. Ни одна другая команда в Англии, Испании, Германии, Италии или Франции не имеет более трёх игроков, забивших 10 и более голов в этом сезоне.

