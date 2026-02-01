«Барселона» — единственный клуб Европы с шестью игроками, забившими 10+ голов в сезоне

После победы над «Эльче» со счётом 3:1 в 22-м туре Ла Лиги «Барселона» установила рекорд: шесть футболистов основного состава имеют двузначное количество голов во всех соревнованиях сезона. Данные приводит статистический портал OptaJose.

В матче с «Эльче» отличились Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Маркус Рашфорд. Гол англичанина стал юбилейным в этом сезоне. На данный момент лучшими бомбардирами «Барселоны» являются: Ферран Торрес — 16 голов, Рафинья — 13 голов, Ламин Ямаль — 13 голов, Роберт Левандовски — 12 голов, Фермин Лопес — 10 голов и Маркус Рашфорд — 10 голов.

Это достижение не имеет аналогов среди клубов пяти ведущих европейских лиг. Ни одна другая команда в Англии, Испании, Германии, Италии или Франции не имеет более трёх игроков, забивших 10 и более голов в этом сезоне.