«Знаете его?» Сперцян опубликовал детское фото с матча за «Краснодар»

«Знаете его?» Сперцян опубликовал детское фото с матча за «Краснодар»
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился архивной фотографией времён выступления за академию чёрно-зелёных. На фото будущий полузащитник основной команды и чемпион России в составе клуба запечатлён с капитанской повязкой и в футболке под шестым номером.

«Знаете его? Как думаете, сколько мне здесь лет?» — подписал фотографию Сперцян в телеграм-канале.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду он дебютировал в сентябре 2020 года. В сезоне-2024/2025 полузащитник сборной Армении выиграл с клубом первое в истории золото Мир Российской Премьер-Лиги. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2029-го.

