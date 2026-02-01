Лукман переходит в мадридский «Атлетико» за € 35+5 млн — Романо

Нападающий Адемола Лукман переходит из «Аталанты» в мадридский «Атлетико». Между сторонами достигнуто полное соглашение. «Матрасники» заплатят € 35 млн в качестве фиксированной суммы, ещё € 5 млн итальянский клуб может получить в виде бонусов. 28-летний футболист подпишет долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Лукман играет за «Аталанту» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 55 голами и 27 результативными передачами. В 2024 году нигерийский футболист в составе «Аталанты» выиграл Лигу Европы. В том же году Лукман был признан лучшим африканским игроком.

Материалы по теме «Аталанта» не намерена расставаться с Адемолой Лукманом в зимнее трансферное окно

Самый дорогой трансфер в истории футбола: