Денис Черышев стал футболистом клуба Евгения Савина «Красава Ипсонас»

35-летний крайний нападающий Денис Черышев стал игроком клуба экс-футболиста Евгения Савина «Красава Ипсонас».

«Воспитанник «Реала», победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, герой ЧМ-2018 в составе сборной России, номинант на премию Пушкаша за гол Хорватии в четвертьфинале ЧМ, один из самых ярких россиян в Европе теперь 100%-ный красава!» — написано в сообщении телеграм-канала Krasava Live.

Отметим, что Савин находится в розыске и заочно арестован в России.

Напомним, в мае 2025 года Денис Черышев ушёл из греческого «Паниониоса». В 24 матчах на его счету было пять голов и пять результативных передач. До этого россиянин отыграл два сезона в составе итальянской «Венеции».

Российские футболисты за рубежом:

