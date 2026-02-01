Де Дзерби может возглавить клуб Серии А в случае ухода из «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби может сменить клуб и возглавить итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает Calciomercato.

Будущее специалиста в «Марселе» остаётся неопределённым, и «Фиорентина» намерена воспользоваться этой ситуацией. Новый спортивный директор клуба рассматривает Де Дзерби как главную цель на посту тренера и стремится убедить его вернуться в Серию А.

В последние дни появились слухи о том, что после вылета «Марселя» из Лиги чемпионов Де Дзерби подал в отставку и попросил руководство клуба отпустить его. Клуб пока не принял его решение, но напряжение в команде сохраняется. Наиболее вероятным сценарием представляется уход тренера по окончании сезона.

Согласно информации источника, руководство итальянского клуба уже разрабатывает планы на следующий сезон и считает Де Дзерби идеальным кандидатом на пост главного тренера «Фиорентины». Этот переход может состояться в случае, если нынешнему тренеру Паоло Ваноли удастся удержать клуб в высшем дивизионе. После 23 туров Серии А клуб из Флоренции занимает 18-ю строчку турнирной таблицы с 17 очками и находится в зоне вылета.