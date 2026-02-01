Скидки
Главная Футбол Новости

The Touchline: Горецка, Бернарду, Конате и Сенеси — в шорт-листе «Барселоны» на лето

The Touchline: Горецка, Бернарду, Конате и Сенеси — в шорт-листе «Барселоны» на лето
Комментарии

Грядущим летом «Барселона» в первую очередь планирует подписывать свободных агентов. В числе кандидатов — Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Маркос Сенеси («Борнмут») и Леон Горецка («Бавария»). Об этом сообщает The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, каталонский клуб ожидает вероятного возвращения к финансовому правилу 1:1 в Ла Лиге, чтобы начать конкретные шаги. В руководстве сине-гранатовых царит оптимизм насчёт будущих подписаний.

После 22 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 55 очков и на текущий момент занимает первое место.

