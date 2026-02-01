Салах побил рекорд Руни по голевым действиям в АПЛ на одном стадионе

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд английской Премьер-лиги по числу результативных действий, оформленных на одном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев в соцсети X. Голевая передача на полузащитника Флориана Вирца в матче 24-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) стала для Салаха 152-м результативным действием на стадионе «Энфилд».

Ранее рекорд по результативным действиям на одном стадионе принадлежал экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, в активе которого 151 балл по системе «гол+пас» на стадионе «Олд Траффорд». В тройку рекордсменов также входит бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.

Рекордсмены по количеству результативных действий в АПЛ на одном стадионе:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»), «Энфилд» — 107 голов, 45 ассистов.

2. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), «Олд Траффорд» — 101 гол, 50 ассистов.

3. Тьерри Анри («Арсенал»), стадион «Хайбери» — 114 голов, 37 ассистов.