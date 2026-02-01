На сборах в Турции «Факел» приехали поддержать 20 болельщиков

31 января болельщики воронежского «Факела» посетили сразу два спарринга команды на сборах в Турции. Вживую поддерживали футболистов 20 «огнеопасных». Это была инициатива самих болельщиков, каждый добирался до Белека самостоятельно. В итоге внушительная по меркам сборов поддержка была на играх с «Графичаром» (1:1) из Сербии и «Слогой» (1:1) из Боснии и Герцеговины.

«Это уже стало доброй традицией. В прошлом году было 15 человек, теперь 20. А вообще было очень по-доброму, позитивно. Люди волновались, что из-за проливных дождей спарринги не состоятся, но у нас всё получилось. Это просто потрясающе, что люди готовы ехать в другую страну, чтобы поддержать команду в товарищеских матчах», – рассказал корреспонденту «Чемпионата» руководитель фан-клуба Игорь Черняев.

