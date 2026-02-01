Скидки
01:15 Мск
«Ювентус» арендует Жереми Бога у «Ниццы», у вингера 2+2 в 20 матчах сезона — Романо

Крайний нападающий «Ниццы» Жереми Бога проходит медицинское обследование перед переходом в «Ювентус» на правах аренды. Соглашение предусматривает возможность выкупа 29-летнего вингера за € 5 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Бога выступает в составе «Ниццы» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне ивуариец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

