Спаллетти: в матче с «Пармой» ожидаю реакции от игроков после неудачи в ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч 23-го тура Серии А с «Пармой».

«В последнем матче (c «Монако» в ЛЧ. — Прим. «Чемпионата») мы сыграли не очень хорошо. Я ожидаю реакции от игроков после этой игры, потому что мы не смогли найти свой привычный ритм. Когда играешь так много, нужно найти правильный баланс. Много играть, много отдыхать, много тренироваться. Я не вижу другого решения, кроме как дать им отдохнуть. Я полностью доверяю своим игрокам и думаю только о том, чтобы у нас были суперигроки высшего уровня.

Я немного помешан на футболе, но мне трудно от него устать. Я устаю, если моя команда не движется вперёд или если она играет вяло. Я устаю, если вижу, что моя команда не пробует ничего нового, не проявляет изобретательности. Мне нравится тот период, в который мы вступаем, и я надеюсь, что моим игрокам он тоже понравится», — приводит слова Спаллетти beIN Sports.

После 22 туров Серии А «Ювентус» занимает пятое место с 42 очками.