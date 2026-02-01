Смолов сделал выбор между Месси и Роналду, вспомнив игры против обоих

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался об экс-форвардах «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеле Месси. Во второй половине сезона-2019/2020 россиянин выступал в Испании за клуб «Сельта».

— Назови игрока, с которым ты выходил на поле и думал: «Это вообще другой уровень».

— Ну, Месси, конечно. Я играл и против Криштиану, и против Месси два раза. Ну, честно, с точки зрения влияния на игру команды, и что один человек может делать на поле, какую разницу, то Месси, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.

Криштиану Роналду с января 2023 года выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Лионель Месси с лета того же года защищает цвета «Интер Майами» из МЛС.