Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка: «Динамо» не везёт, нужно провести честный анализ ситуации, чтобы извлечь уроки

Личка: «Динамо» не везёт, нужно провести честный анализ ситуации, чтобы извлечь уроки
Комментарии

Экс-тренер московского «Динамо» Марио Личка, брат Марцела Лички, прокомментировал результаты клуба в сезоне-2025/2026.

— Следите за РПЛ после ухода из «Динамо»? Что скажете о результатах «Динамо»?
— Конечно, я слежу за РПЛ, смотрю результаты, мне это интересно. Но, честно говоря, я не смотрю матчи, поэтому мне трудно сказать, как играет «Динамо». Судя по результатам, похоже, всё не очень, команде не везёт. К сожалению, в футболе такое иногда бывает. Главное — понять, почему клуб оказался в такой ситуации, провести честный анализ, чтобы извлечь уроки и изменить ситуацию к лучшему, — приводит слова Лички Legalbet.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков.

Материалы по теме
Бубнов — о Ролане Гусеве: при Карпине «Динамо» лучше выглядело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android