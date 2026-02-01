Личка: «Динамо» не везёт, нужно провести честный анализ ситуации, чтобы извлечь уроки

Экс-тренер московского «Динамо» Марио Личка, брат Марцела Лички, прокомментировал результаты клуба в сезоне-2025/2026.

— Следите за РПЛ после ухода из «Динамо»? Что скажете о результатах «Динамо»?

— Конечно, я слежу за РПЛ, смотрю результаты, мне это интересно. Но, честно говоря, я не смотрю матчи, поэтому мне трудно сказать, как играет «Динамо». Судя по результатам, похоже, всё не очень, команде не везёт. К сожалению, в футболе такое иногда бывает. Главное — понять, почему клуб оказался в такой ситуации, провести честный анализ, чтобы извлечь уроки и изменить ситуацию к лучшему, — приводит слова Лички Legalbet.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков.