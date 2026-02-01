Экитике отреагировал на слова Джеррарда, сравнившего француза с Фернандо Торресом

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал слова экс-капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда, сравнившего французского футболиста с бывшим форвардом «красных» Фернандо Торресом. В частности, Джеррард отметил: «Он забивает похожие голы. Если дать ему пространство, он побежит и сделает это так, что его невозможно будет догнать. Экитике смертельно опасен».

«Честно говоря, в те времена я не мог смотреть Премьер-лигу. Мама не платила, поэтому я не мог! Смотрел несколько отрывков на YouTube. Я никогда не поставлю себя в один ряд с ним. Торрес был невероятным игроком. Если я достигну его уровня, то это будет здорово. Я должен продолжать работать», — приводит слова Экитике Goal.com.

Торрес играл за «Ливерпуль» с 2007 по 2011 год. За этот период форвард принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 81 голом и 19 результативными передачами.

Материалы по теме «Ливерпуль» ведёт переговоры о подписании защитника сборной Нидерландов — Романо

Рекорды «Ливерпуля»: