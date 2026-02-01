Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экитике отреагировал на слова Джеррарда, сравнившего француза с Фернандо Торресом

Экитике отреагировал на слова Джеррарда, сравнившего француза с Фернандо Торресом
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал слова экс-капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда, сравнившего французского футболиста с бывшим форвардом «красных» Фернандо Торресом. В частности, Джеррард отметил: «Он забивает похожие голы. Если дать ему пространство, он побежит и сделает это так, что его невозможно будет догнать. Экитике смертельно опасен».

«Честно говоря, в те времена я не мог смотреть Премьер-лигу. Мама не платила, поэтому я не мог! Смотрел несколько отрывков на YouTube. Я никогда не поставлю себя в один ряд с ним. Торрес был невероятным игроком. Если я достигну его уровня, то это будет здорово. Я должен продолжать работать», — приводит слова Экитике Goal.com.

Торрес играл за «Ливерпуль» с 2007 по 2011 год. За этот период форвард принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 81 голом и 19 результативными передачами.

Материалы по теме
«Ливерпуль» ведёт переговоры о подписании защитника сборной Нидерландов — Романо

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android