Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойз. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов отреагировал на информацию об интересе к Михаилу Щетинину

Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новости об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Михаилу Щетинину. Ранее сообщалось, что 20-летний футболист может перебраться в клуб Лиги Pari на правах аренды с опцией выкупа.

«Я не в курсе переговоров по аренде Щетинина. Я только что прилетел к команде. Если будет что-то, мы сообщим. Узнаю и поговорим, но лично я ни с кем не вёл переговоров», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги с 41 очком в 21 матче. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Факела» составляет семь очков.

Комментарии
