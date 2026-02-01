Агент Макарова оценил вероятность дебюта игрока за «Кайсериспор» в матче с «Галатасараем»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы экс-игрока «Динамо» Дениса Макарова, прокомментировал вероятность дебюта полузащитника за «Кайсериспор» в предстоящем матче с «Галатасараем».

«Денис прилетел в Стамбул, полноценно готовится к матчу с «Галатасараем». Скорее всего, матч начнёт с замены, но большая вероятность, что он выйдет и получит своё игровое время. Команда в тонусе, чемпионат идёт без пауз, поэтому нужно время на адаптацию. Однако я уверен, что Денис получит своё игровое время. В команде его отлично приняли. У него хороший контакт с тренером и руководством клуба. Все заинтересованы друг другу помочь, поэтому всё хорошо», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Денис Макаров подписал контракт с клубом «Кайсериспор» после перехода из московского «Динамо». Официально о трансфере было объявлено 27 января.